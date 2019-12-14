غواصون يبحثون في مياه ملوثة عن ضحايا بركان نيوزيلندا

2019/12/14 | 13:19

اخبار السعودية )- قالت شرطة نيوزيلندا إن غواصين فتشوا في مياه ملوثة قرب جزيرة وايت آيلاند البركانية اليوم (السبت) في محاولة لانتشال جثتين متبقيتين بعد ثوران بركان الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.وتلوثت المياه حول الجزيرة بفعل ثوران قوي للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية على الجزيرة يوم الاثنين مما أدى إلى الحد من الرؤية.وبلغ عدد القتلى 14 شخصا، لكنه قد يرتفع لأن الكثير من الضحايا في العناية المركزة وأصيبوا بحروق شديدة.

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