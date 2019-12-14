السودان: إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين

2019/12/14 | 13:50

اخبار السعودية )- أدانت محكمة سودانية، اليوم (السبت)، الرئيس المعزول عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.وهو أول حكم قضائي على البشير بعدما أطاحه الجيش في 11 أبريل (نيسان) الماضي.ومنذ أغسطس (آب)، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة)، عدداً من جلسات هذه المحاكمة.والرجل الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ أبريل (نيسان) الماضي في سجن كوبر بالخرطوم.

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