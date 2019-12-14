مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن ينتقل إليها

2019/12/14 | 13:50

اخبار السعودية )- تقدم مدينة توبيكا، وهي عاصمة ولاية كانساس الأميركية، مبلغاً يصل إلى 15 ألف دولار للسكان الذين يقررون الانتقال إليها.وأعلنت مجموعة التنمية الاقتصادية بالمدينة ومقاطعة شاوني، الخميس، اعتماد برنامج تجريبي يُسمّى «اختر توبيكا» سوف يمنح الأشخاص الذين ينتقلون إلى المدينة ويعيشون ويعملون فيها مبلغاً مالياً.وسيدفع البرنامج ما يصل إلى 10 آلاف دولار للأشخاص الذين يستأجرون منزلاً في المدينة و15 ألف دولار لأولئك الذين يشترون أو يعيدون تأهيل منزل، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

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