فيديو... 13 مليون مشاهدة لـ«بيلي» الكلب الراقص

2019/12/14 | 15:22

اخبار السعودية )- معروف عن الكلاب قوّة حاسة السمع لديها، لذلك فإنها تسمع وتميز جيداً الإيقاعات المختلفة، وبالطبع قد ترقص على بعضها إذا أعجبتها.

واكتشفت السيدة ويندي برينجر أن كلبها «بيلي» يتحمَّس دائماً عند سماعه نغمات أغنية بعينها، فشاركت مقطع فيديو من حفلة رقص في المطبخ لها مع الكلب على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتمكن العالم من رؤية مهارات الكلب الرائعة، حسب ما نقلته مجلة «تايم» الأميركية.

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