2019/12/14 | 15:22

اخبار السعودية )- اليوم السبت، 14 ديسمبر (كانون الأول) 2019، يدخل الهلال السعودي رسمياً ومن دون نقاشات أو جدليات أو مماحكات «نادي العالمية» ليصبح ثالث نادٍ سعودي يمثل بلاده في هذه البطولة التي انطلقت عام 2000 برعاية الفيفا، علماً أنه حسب الفيفا، أول محاولة لاستحداث بطولة عالمية للأندية جرت عام 1909، أي قبل 110 أعوام، يعني قبل 21 سنة من انطلاق أول كؤوس العالم للمنتخبات في الأوروغواي عام 1930.تلك البطولة كان اسمها «كأس السير توماس ليبتون» وجرت بين عامي 1909 و1911 وتنافست عليها أندية إنجليزية وسويسرية وألمانية وإيطالية.

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