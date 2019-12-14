2019/12/14 | 16:00

اخبار السعودية )- بعد أيام على الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد وأودى بحياة العشرات، حين هاجم مسلحون ملثمون المحتجين، مطلقين الرصاص الحي عرفت حينها بواقعة "الرصاص المجهول"، أفاد مراسل "العربية/الحدث" في

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