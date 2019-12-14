القيادة السعودية تهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

2019/12/14 | 16:24

اخبار السعودية )- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لعبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية تهنئة لعبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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