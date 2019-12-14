متطرفون يعدمون 4 رهائن نيجيريين

2019/12/14 | 16:24

اخبار السعودية )- أعلنت المنظمة غير الحكومية الفرنسية «العمل ضد الجوع» أن جماعة متطرفة قتلت أربعة رهائن نيجيريين كانوا خطفوا في يوليو (تموز) وبينهم عاملون في المجال الإنساني.وكتبت المنظمة أن «المجموعة المسلحة المسؤولة عن خطف عاملين إنسانيين في 18 يوليو (تموز) الماضي، قتلت أربعة رهائن آخرين»، في إشارة إلى خطف ستة أشخاص في يوليو (تموز)، أعدم أحدهم في سبتمبر (أيلول) الماضي.وطالبت المنظمة غير الحكومية بـ«الإفراج الفوري عن آخر رهينة ما زال محتجزاً»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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