علماء يفسرون السر الغامض وراء «الحجارة المتحركة»

2019/12/14 | 16:55

اخبار السعودية )- تعد الحجارة المتحركة ظاهرة جيولوجية تحير العلماء، ويعتقد فريق من الباحثين أنهم عثروا على أول مثال للصخور التي «تتحرك من تلقاء نفسها»، ويعود تاريخها إلى ملايين السنين.وتعد الصخور المتحركة ظاهرة محيرة لأنها تتحرك في ما يبدو عبر الصحراء، وتقطع مسارات طويلة دون أي تدخل بشري أو حيواني، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.وتعد بحيرة «Racetrack Playa» الجافة في «وادي الموت» في ولاية كاليفورنيا الأميركية أحد الأمثلة على وجود ظاهرة الحجارة المتحركة.

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