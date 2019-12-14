2019/12/14 | 18:28

اخبار السعودية )- لمح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 عاما) اليوم (السبت) إلى احتمال بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020، رافضا قطع تعهد نهائي بالتخلي عن السلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وعاد مهاتير إلى منصبه بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات العام الماضي، على رأس تحالف معارض أزاح الائتلاف الحاكم الغارق في قضايا فساد من السلطة بعدما حكم على مدى أكثر من ستة عقود متتالية.وكان مهاتير الزعيم المنتخب الأكبر سنا في العالم، قد تقاعد من رئاسة الوزراء في 2003 بعد توليه المنصب لعقدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء ماليزيا يلمح لإمكان بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء ماليزيا يلمح لإمكان بقائه في السلطة إلى ما بعد 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).