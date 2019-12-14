2019/12/14 | 18:28

اخبار السعودية )- أعلن مسؤول في حركة «حماس» اليوم (السبت) أن الحركة أنجزت تشكيل لجنة تحضيرية للمشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية.وقال القيادي في «حماس» أسامة المزيني، خلال احتفال مركزي أقامته الحركة في الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقتها في وسط مدينة غزة، إن الحركة حريصة على لم الشمل الفلسطيني وإعادة اللحمة الداخلية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وأضاف المزيني: «جاهزون للاحتكام للشارع الفلسطيني من خلال انتخابات شاملة، ونحن في حماس انتهينا من تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات وسنخوضها من أجل شعبنا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («حماس» تشكل لجنة تحضيرية للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («حماس» تشكل لجنة تحضيرية للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).