قيادة الجيش الجزائري تهنئ الرئيس المنتخب: «الاختيار الموفق»

2019/12/14 | 21:34

اخبار السعودية )- هنّأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، اليوم (السبت)، عبد المجيد تبون، الذي فاز في انتخابات رئاسية اتسمت بنسبة مقاطعة قياسية، معتبراً إياه «الاختيار الموفق» لقيادة البلاد.وجاء في رسالة تهنئة نشرها موقع وزارة الدفاع: «أود أن أتوجه إلى كافة المواطنين بأذكى آيات التقدير والعرفان والامتنان على مشاركتهم القوية في الاستحقاق الوطني المهم، والاختيار الموفق بكل شفافية ونزاهة ووعي للسيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية».

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