احتجاجات لبنان في يومها الـ59: مسيرات واشتباكات

2019/12/14 | 21:34

اخبار السعودية )- واصلت الاحتجاجات الشعبية اليوم السبت في بيروت لليوم الـ59 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وجابت مسيرة بالسيارات، باسم أهل بيروت، مساء اليوم شوارع العاصمة ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية.

وتعرضت مسيرة السيارات للرشق بالحجارة، من قبل مجموعة من الشبان الغاضبين الذين لا ينتمون إلى مجموعات الحراك الشعبي.

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