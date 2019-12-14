ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني يستعرضان التطورات الدولية

2019/12/14 | 22:05

اخبار السعودية )- اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض، اليوم (السبت)، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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