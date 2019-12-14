رازفان يرد على مدرب الترجي التونسي: المال وحده لا يصنع الإنجازات

2019/12/14 | 22:05

اخبار السعودية )- رد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم على ما أشار إليه معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي بأن الإمكانيات المالية الهائلة لنادي الهلال منحته القدرة على التفوق من خلال كتيبة المحترفين الأجانب في صفوفه.

وأشار لوشيسكو إلى أن المال وحده لا يكفي لبناء فريق وإنما هو أحد العناصر لبناء الفريق إلى جانب الجد والعمل المتواصل والإصرار.

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