«صدارة النصر» تعيد الثقة لبطل الموسم الماضي

2019/12/15 | 00:09

اخبار السعودية )- استعاد النصراويون ثقتهم بأنفسهم بعد اعتلاء صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ23 نقطة، وذلك بعد أن تمكّن فريقهم مساء أمس من تجاوز كل الظروف تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المتمثلة بإيقاف هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، بالإضافة لغياب الخيبري والعبيد بسبب الإصابة، وتحقيق فوز صعب على التعاون.

وصعد النصر لصدارة الترتيب بشكل مؤقت، حيث ما زال لدى الهلال مباراتين مؤجلتين، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة للأهلي.

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