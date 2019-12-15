طفل ينقذ رضيعاً تركته والدته وحيداً... حمله 800 متر وسط الثلوج

2019/12/15 | 00:09

اخبار السعودية )- قالت مجلة تايم الأميركية، اليوم (السبت)، إن طفلاً (5 سنوات) أنقذ رضيعاً (18 شهراً) تركته والدته وحيداً في المنزل بولاية ألاسكا، بينما انخفضت درجة حرارة الطقس إلى - 31 درجة مئوية.

ووفقاً للمجلة، شعر الطفل بالخوف بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل وقرر أن يحمل الرضيع لمسافة 800 متر، ليذهبا إلى منزل أحد الجيران في قرية قريبة، ونظراً لأنهما كانا يرتديان ملابس خفيفة أصيبا بالبرد.

وتابعت المجلة الأميركية أن السلطات في الولاية استقبلت طلباً من أهالي القرية من أجل توفير رعاية للطفلين، وبالفعل أرسلت طائرة لهما.

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