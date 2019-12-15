يزيد الراجحي بطلاً لـ«رالي الشرقية»

2019/12/15 | 01:42

اخبار السعودية )- توّج الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الفائزين الأوائل بألقاب الفئات الذين شاركوا بـ«رالي الشرقية»، والذي يشكل الجولة الخامسة والأخيرة من «بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية»، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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