الفيصلي يعيد الاتحاد لدوامة الخسائر وضمك ينتعش بالفيحاء

2019/12/15 | 01:42

اخبار السعودية )- خطف الفيصلي انتصارا ثمينا من مستضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وافتتح ويليام ألفيس مهاجم الفريق الضيف التسجيل في شوط المباراة الأول، قبل أن يعدل حمدان الشمراني النتيجة مع مطلع الشوط الثاني، وفي ثلث الساعة الأخير من عمر اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء للشمراني، وترجم خالد الغامدي هجمة مرتدة مثالية، وأحرز الهدف الثاني لفريقه الفيصلي.

وبهذه الخسارة توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة، وتراجع للمركز الـ13.



بينما قفز الفيصلي للمركز الخامس بـ20 نقطة.

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