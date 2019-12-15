صدامات في وسط بيروت وعشرات الجرحى

2019/12/15 | 02:13

اخبار السعودية )- عاشت بيروت يوماً عاصفاً من الصدامات بين مناصري «حزب الله» و«حركة أمل» والقوى الأمنية إثر محاولة مناصري {الثنائي الشيعي} الاعتداء على خيم المعتصمين في وسط بيروت.كما وقعت مواجهات بين متظاهرين وشرطة مجلس النواب إثر محاولة لاقتحام البرلمان خلال وقفة احتجاجية عشية موعد الاستشارات النيابية غداً.وأفيد بوقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية.

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