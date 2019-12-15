العراق.. الحراك متواصل والرئاسة تنفي تسلم اسم مرشح لرئاسة الحكومة

2019/12/15 | 10:36

اخبار السعودية )- مع تداول وسائل إعلام محلية عراقية وأخرى عربية لاسم النائب محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق، نفت رئاسة الجمهورية تسلم الرئيس برهم صالح اسم أي مرشح، فيما يتواصل الرفض بين

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