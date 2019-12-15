2019/12/15 | 11:07

اخبار السعودية )- في صور حصرية لقناتي "العربية" و"الحدث" من العراق، تم اكتشاف مقبرة تعود إلى عام 2016، تضمُ رفات شباب يُعتقد أنهم من ضحايا مجزرة الصقلاوية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات شمال الفلوجة، بمحافظة الأنبار.وأفاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الكشف عن مقبرة تضم عشرات الجثث شمال الفلوجة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الكشف عن مقبرة تضم عشرات الجثث شمال الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).