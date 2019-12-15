2019/12/15 | 14:02

اخبار السعودية )- تشير بيانات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى أن نسبة الانتحار في الفئة العمرية بين 10 و24 عاماً قد ارتفعت في الفترة من عام 2007 إلى عام 2017 بنسبة 56 في المائة، وأن أكثر من نصف المشردين في هذه الفئة العمرية في أميركا قد راودتهم فكرة الانتحار أو أقدموا بالفعل على وضع نهاية لحياتهم.وفي إطار جهود التصدي لهذه الظاهرة، ابتكرت الباحثة فيبي فايانوس من كلية هندسة الحاسبات بجامعة جنوب كاليفورنيا، وسيلة جديدة تهدف إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي للحد من مخاطر الانتحار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يستخدمون الذكاء الصناعي للتصدي لظاهرة الانتحار بين الشباب) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يستخدمون الذكاء الصناعي للتصدي لظاهرة الانتحار بين الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).