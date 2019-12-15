مسار تشكيل حكومة متعثر في تونس واقتصاد ينتظر حلولاً

2019/12/15 | 15:04

اخبار السعودية )- يباشر الرئيس التونسي قيس سعيّد عهده مع أزمة سياسية وسط تعثر تشكيل الحكومة وبرلمان منقسم وتزايد الضغوط الاقتصادية مع اقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد.منذ تكليفه رسمياً منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثاً عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات.

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