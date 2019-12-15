وزيرة الداخلية اللبنانية تطلب التحقيق في المواجهات بمحيط البرلمان

2019/12/15 | 15:04

اخبار السعودية )- أصدرت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بياناً بشأن المواجهات بين متظاهرين وشرطة مجلس النواب أمس (السبت) إثر محاولة لاقتحام البرلمان خلال وقفة احتجاجية عشية موعد الاستشارات النيابية، وطالبت بتحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عن تلك المواجهات.

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