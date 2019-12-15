السيسي يدعو لـ«موقف حازم» مع الدول الداعمة للإرهاب

2019/12/15 | 15:35

اخبار السعودية )- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، أن الشباب العربي هو أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، مطالباً بموقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب.وقال السيسي، خلال مداخلة له اليوم في جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»، بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، وبثها التلفزيون المصري، «لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الإرهاب سيحدث نزوح جماعي، وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية، وإنشاء ما يسمي بدولة الإرهاب».

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