قطر تعد السراج بدعم أمني واقتصادي

2019/12/15 | 15:35

اخبار السعودية )- قالت حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعرب اليوم (الأحد)، عن استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه هذه الحكومة في المجالين الأمني والاقتصادي.

جاء هذا خلال لقاء أمير قطر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الذي يقوم حالياً بزيارة للدوحة.

ووفقاً لبيان لحكومة الوفاق، فقد أكد الأمير أن «دولة قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها»، مبدياً «الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي».

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