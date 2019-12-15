فرنسا: لبنان في وضع حرج وعلى السلطات أن تتحرك

2019/12/15 | 16:37

اخبار السعودية )- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الأحد)، أن على المسؤولين اللبنانيين أن «يتحركوا» ويضعوا حداً للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية.وقال لودريان خلال برنامج «مسائل سياسية» على راديو «فرنس إنتر»: «يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج».وشهدت بيروت أعنف ليلة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجأت خلالها قوة مكافحة الشغب إلى إطلاق كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين.

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