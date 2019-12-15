كوربن يعتذر بعد هزيمة تاريخية لـ«العمال»

2019/12/15 | 16:37

اخبار السعودية )- اعتذر زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن، لأنصاره، اليوم (الأحد)، عن أسوأ هزيمة للحزب في الانتخابات منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

لكن الاشتراكي المخضرم دافع عن برنامجه الانتخابي اليساري، ولم يكشف عن موعد تنحيه.

وكتب كوربن في صحيفة «صنداي ميرور»، «سأتحدث بصراحة عن الأمر.



نتيجة الانتخابات الخميس كانت ضربة قوية لكل من يحتاج بشدة إلى تغيير حقيقي في بلدنا».



وتابع: «أردت توحيد البلاد التي أحبها، ولكني آسف لأننا خسرنا وأتحمل مسؤوليتي عن الهزيمة».

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