اغتيال ناشط عراقي بنيران مسلحين مجهولين وسط بغداد

2019/12/15 | 16:48

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط حقي العزاوي في بغداد الأحد.وتزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات

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