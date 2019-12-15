عمليات الاغتيال مستمرة.. واستهداف 3 ناشطين في العراق

2019/12/15 | 18:21

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط حقي العزاوي في بغداد الأحد.وأظهرت صور الناشط حقي وهو مقتول داخل سيارته بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه.كما اغتال مسلحون

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