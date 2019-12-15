2019/12/15 | 19:43

اخبار السعودية )- أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بترقية وتعيين 53 قاضياً بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف أن «الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، و6 قضاة من درجة (رئيس محكمة - ب) إلى درجة (رئيس محكمة - أ)، وقاضيين من درجة (وكيل محكمة - أ) إلى درجة (رئيس محكمة - ب)، وقاضٍ من درجة (وكيل محكمة - ب) إلى درجة (وكيل محكمة - أ)، و7 قضاة من درجة (قاضي - أ) إلى درجة (وكيل محكمة - ب)».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأمر الملك سلمان... ترقية وتعيين 53 قاضياً بديوان المظالم) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأمر الملك سلمان... ترقية وتعيين 53 قاضياً بديوان المظالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).