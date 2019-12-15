السيسي: لدينا القدرة على التدخل المباشر في ليبيا ولم نفعل

2019/12/15 | 19:43

اخبار السعودية )- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أمن بلاده القومي يمس مباشرة من الموقف في جارتها الغربية ليبيا، مشدداً على أن القاهرة «رغم أنها تملك القدرة على التدخل المباشر لم تفعل، احتراماً للعلاقة مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك».

وكان السيسي، يتحدث خلال أعمال مائدة مستديرة عن «سبل تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط بمواجهة التحديات»، ضمن أعمال «منتدى شباب العالم» المقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، واعتبر أن حكومة «الوفاق الوطني» التي رأسها فائز السراج، «أسيرة للميليشيات المسلحة».

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