مجرم حي الضمير... القبض على رجل استدعى الشرطة لنفسه 3 مرات

2019/12/15 | 21:16

اخبار السعودية )- شعر رجل أميركي بالسوء تجاه مخالفته القانون لدرجة أنه اتصل بالشرطة ثلاث مرات للاعتراف بمخالفاته، وفقاً لما ذكرته الشرطة في ولاية جورجيا.

وقالت شرطة جورجيا إن رجلاً اتصل في الساعة الخامسة صباح (الجمعة) الماضي ليبلغ أنه سرق سيارة في توماسفيل مقر مقاطعة توماس، وأنه موجود في بلدة بوسطن على بعد نحو 12 ميلاً من مقر الشرطة، حسب ما نقلته مجلة «تايم» الأميركية.

وذهب ضابط شرطة إلى بلدة بوسطن للبحث عن المتصل رشيد لانكفورد (29 عاماً) والسيارة من ماركة شيفروليه، لكنه لم يجد شيئا.



لكن لانكفورد قام بالاتصال بالشرطة مرة أخرى، ثم مرة ثالثة ليقول إنه اقتحم متجراً وكان يشرب الجعة.

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