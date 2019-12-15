النيابة العامة السعودية توجّه بالقبض على أشخاص أساؤوا للقيم والآداب

2019/12/15 | 21:47

اخبار السعودية )- وجّهت النيابة العامة في السعودية اليوم (الأحد)، بالقبض على أشخاص أساؤوا للقيم الدينية والآداب العامة في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه «بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة».

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