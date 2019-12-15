فرنسا تخشى تشكل «قوس» إرهابي من الساحل حتى الشرق الأوسط

2019/12/15 | 21:47

اخبار السعودية )- نبه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الأحد) إلى أن المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل، المرتبطة خصوصا بـ«تنظيم داعش»، بصدد تشكيل «قوس» نحو تشاد ونيجيريا قد «يمتد» حتى الشرق الأوسط.وقال جان إيف لودريان لإذاعة فرنسا الدولية: «هذا التهديد (الإرهابي) هو هنا، دائم، وهناك قوس من المجموعات الإرهابية في طور التشكل».وأضاف لودريان «هناك خطر لتمدد هذه المجموعات الإرهابية نحو تشاد ونيجيريا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وتابع: «هناك أيضا المجموعات الإرهابية الناشطة في ليبيا...كل ذلك يشكل قوساً من المجموعات الإرهابية يمكن أن تصل حتى الشرق الأوسط».

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