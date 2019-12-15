من يقود حزب العمال بعد هزيمة كوربن؟

2019/12/15 | 23:20

اخبار السعودية )- تغيرت الخريطة السياسية البريطانية بالكامل خلال الأيام الماضية، واختارت مناطق وسط إنجلترا وويلز الأزرق المحافظ الذي لم تعهده، محل الأحمر العمالي الذي ألفته لأعوام.

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