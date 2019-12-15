ما الكتاب الذي أثر في بيل غيتس فأهداه إلى 50 صديقاً؟

2019/12/15 | 23:20

اخبار السعودية )- إذا كنت تفكر في هدية مميزة لشخص عزيز على قلبك، فإن رجل الأعمال الملياردير الأميركي الشهير بيل غيتس ينصحك بأن تقتني لهم كتباً، حسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.ودائماً ما يُعلن غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، الكتب المفضلة لديه للقراءة، ولكن هناك واحداً على وجه التحديد هو الأفضل بالنسبة له، وهو رواية «مشروع روزي»، للكاتب الأسترالي جرايم سيمسيون، الصادرة عام 2013.ومنذ ذلك الحين، تم بيع حقوق توزيعها في أكثر من 40 دولة.

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