بدء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي لظاهرة انتحار الشباب

2019/12/15 | 23:51

اخبار السعودية )- تشير بيانات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن نسبة الانتحار في الفئة العمرية بين 10 و24 عاماً قد ارتفعت في الفترة من عام 2007 إلى عام 2017 بنسبة 56 في المائة، وأن أكثر من نصف المشردين في هذه الفئة العمرية في أميركا قد راودتهم فكرة الانتحار أو أقدموا بالفعل على وضع نهاية لحياتهم.وفي إطار جهود التصدي لهذه الظاهرة، ابتكرت الباحثة فيبي فايانوس من كلية هندسة الحاسبات بجامعة جنوب كاليفورنيا، وسيلة جديدة تهدف إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر الانتحار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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