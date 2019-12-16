2019/12/16 | 01:24
(اخبار السعودية)- الشعوب تعمم الأوصاف على الشعوب الأخرى من دون تروٍّ: بساطة الصعايدة.
بخل «الإنجليز».
سذاجة البلجيكيين.
لكن جذور الصعيد حملت جمال عبد الناصر وجيهان السادات ومحمد حسنين هيكل وألمع الصحافيين، أحمد بهاء الدين وطه حسين وحافظ إبراهيم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفكرة الرياض: دعابة روسيا) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بخل «الإنجليز».
سذاجة البلجيكيين.
لكن جذور الصعيد حملت جمال عبد الناصر وجيهان السادات ومحمد حسنين هيكل وألمع الصحافيين، أحمد بهاء الدين وطه حسين وحافظ إبراهيم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفكرة الرياض: دعابة روسيا) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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