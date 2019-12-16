مفكرة الرياض: دعابة روسيا

2019/12/16 | 01:24

اخبار السعودية )- الشعوب تعمم الأوصاف على الشعوب الأخرى من دون تروٍّ: بساطة الصعايدة.بخل «الإنجليز».سذاجة البلجيكيين.لكن جذور الصعيد حملت جمال عبد الناصر وجيهان السادات ومحمد حسنين هيكل وألمع الصحافيين، أحمد بهاء الدين وطه حسين وحافظ إبراهيم.

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