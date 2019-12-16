تحرك تركي ـ قطري دعماً للسراج أمام تقدم حفتر

2019/12/16 | 02:26

اخبار السعودية )- عززت تركيا وقطر تحركهما الداعم لـ«حكومة الوفاق الوطني» الليبية بزعامة فائز السراج، وذلك أمام تقدم «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، باتجاه طرابلس.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إسطنبول، أمس، السراج، وتناول اللقاء، حسب المكتب الإعلامي لرئيس «حكومة الوفاق»، البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين، وآليات تفعيلهما.



كما باشر البرلمان التركي أمس إجراءات إقرار مذكرتي التفاهم.

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