2019/12/16 | 04:09

اخبار السعودية )- أفاد ناشطون مدنيون عراقيون باتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.وشهدت التظاهرات مشاركات كبيرة من طلاب المدارس والجامعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة اغتيالات جديدة للناشطين بغداد والاحتجاجات تتسع جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة اغتيالات جديدة للناشطين بغداد والاحتجاجات تتسع جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).