العراق.. اتساع الاحتجاجات جنوبا والمفوضية تطالب بوقف الاغتيالات

2019/12/16 | 06:44

اخبار السعودية )- أفاد ناشطون مدنيون عراقيون باتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.وشهدت التظاهرات مشاركات كبيرة من طلاب المدارس والجامعات

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