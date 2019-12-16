الداخلية العراقية: بغداد مؤمنة بالكامل

2019/12/16 | 09:50

اخبار السعودية )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، توضيحاً بشأن الأنباء المتداولة حول قيام عناصر أمنية بإبلاغ مواطنين قرب جسر الجادرية بالعودة نتيجة وجود مخاطر.وأكد الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في

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