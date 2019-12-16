جونسون يكشف اليوم عن حكومة جديدة لإنجاز «بريكست»

2019/12/16 | 12:46

اخبار السعودية )- يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الاثنين) عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة.وتردد وعد جونسون بـ«تحقيق بريكست» في الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.واختارت حينها أغلبية ضئيلة الخروج من المشروع الأوروبي.ومنذ الاستفتاء يناقش المسؤولون البريطانيون كيفية - بل حتى جدوى - قطع العلاقات مع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في التكتل.

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