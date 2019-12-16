الرئيس اللبناني يؤجل الاستشارات النيابية للخميس بطلب من الحريري

2019/12/16 | 12:46

اخبار السعودية )- قالت الرئاسة اللبنانية اليوم (الاثنين) إن الرئيس ميشال العون أجل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس بناء على طلب من سعد الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن

يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة.

وجاء في حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر أن تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى اليوم يسمح «بمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة».

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