إسبر يدعو العراق لوقف هجمات ضد منشآت أميركية

2019/12/16 | 13:58

اخبار السعودية )- عبّر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت الأميركية في العراق إلى القصف، داعيا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلك.أتى ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه إسبر برئيس مجلس الوزراء المستقيل

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