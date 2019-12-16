السيسي: مخابرات ودول تستخدم شبكات التواصل لمعاقبة «من يخرج عن الصف»

2019/12/16 | 14:19

اخبار السعودية )- اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، «لا تزال أداة للترويج للإرهاب سواء بالتحريض أو تجنيد المتطرفين».

وجاءت إفادة السيسي خلال مشاركته صباح اليوم (الاثنين)، في جلسة خاصة عن «تكنولوجيا الذكاء الصناعي»، ضمن أعمال اليوم الثالث بـ«منتدى شباب العالم» المنعقد بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وقال الرئيس المصري: «أنا كمسؤول أعرف أن هذا الأمر (استخدام مواقع التواصل في الإرهاب)، يتم استغلاله من قبل أجهزة مخابرات ودول لمعاقبة من يخرج عن الصف».

ويأتي موقف السيسي بعد يوم واحد من دعوته إلى موقف «موحد وحازم» تجاه «الدول الراعية للإرهاب».

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