9 ملايين دولار تعويضاً لزوجين كنديين صدمتهما شاحنة في أميركا

2019/12/16 | 14:19

اخبار السعودية )- حكمت هيئة محلفين أميركية بتعويض قيمته 9 ملايين دولار لرجل وامرأة من مدينة فانكوفر الكندية بعد أن صدمتهم شاحنة ذات 18 عجلة أثناء ركوبهما دراجاتهما على طول الطريق السريع المحاذي لنهر كولومبيا في ولاية أوريغون.وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد وقعت الحادثة في 3 أغسطس (آب) 2016، حين كان المواطن الكندي إريك موطال (31 عاماً)، وزوجته أندريا نيومان (25 عاماً)، يقضيان عطلة في ولاية أوريغون، وقاما بالتجول بدراجاتهما قبالة نهر كولومبيا لتصطدم بهما شاحنة ذات 18 عجلة.

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