سقوط لصٍ تباهى بنشر صور المسروقات على «فيسبوك»

2019/12/16 | 15:52

اخبار السعودية )- ألقي مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية «إف بي آي» القبض، في 4 ديسمبر (كانون الأول) على شخص تباهى بنشر صور عبر الإنترنت لأموال سرقها من بنك.ووفقاً لقناة سي إن إن الأميركية، قام أرلانديو هندرسون (29 عاماً)، الموظف في بنك بولاية كارولينا الشمالية بسرقة 88 ألف دولار أميركي من البنك الذي يعمل به، حيث سحب الأموال خلال فترات مختلفة بلغت 18 مرة خلال 2019.وأضافت القناة أن ما لفت الانتباه لهندرسون هو نشره خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، عبر حساباته بموقعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، صوراً له وهو يحمل مبالغ نقدية كبيرة، ويدخن سيجارة.

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